24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с участием до 7,5 тыс. военнослужащих пройдет в Беларуси 6-12 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В учении примут участие до 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.

"Воинские части и подразделения приступили к выходу в назначенные районы в рамках подготовки войск и мест проведения предстоящего командно-штабного учения Вооруженных Сил, которое состоится 6-12 сентября, - проинформировали в Минобороны. - Подразделения 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования совершили марш на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования погрузили военную и специальную технику на железнодорожный транспорт и убыли на 227-й общевойсковой полигон Борисовский".-0-