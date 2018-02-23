23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение Вооруженных Сил станет главным событием года для белорусских военных. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр обороны Андрей Равков.

Как отметил министр, совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" было важным мероприятием в подготовке Вооруженных Сил в ушедшем году. "Этот год будет не менее насыщенным в плане оперативной и боевой подготовки. Наряду с различными тренировками и учениями тактического уровня главным событием года является командно-штабное учение Вооруженных Сил, в котором принимают участие практически все структурные элементы", - сказал он.

Наряду с этим белорусские военные примут участие в различных учениях по линии ОДКБ. Это тактико-специальное учение "Поиск-2018" в Казахстане, командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" в Кыргызстане, совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2018" в России, совместное тактическое учение "Рубеж-2018" в Таджикистане. "Организуя различные совместные учения, мы исходим из того, что военную безопасность Беларусь обеспечивает как самостоятельно, так и на основе имеющихся договоренностей в рамках Союзного государства и членства в ОДКБ", - отметил Андрей Равков.

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