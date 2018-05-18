Команды белорусских организаций участвуют в военно-спортивной игре на полигоне Лосвидо

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды белорусских организаций участвуют в военно-спортивной патриотической игре "Противостояние", которая проходит 18-20 мая на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Игра проходит в четвертый раз. Участие в ней принимают 250 человек - это 11 корпоративных команд белорусских организаций различных форм собственности. Проверить свои силы игрокам предстоит в соревнованиях по огневой подготовке, сборке-разборке оружия, преодолению полосы разведчика, комплексном силовом упражнении, а также в армрестлинге и перетягивании каната. Кульминацией состязаний станет марш-бросок по пересеченной местности с ориентированием, эвакуацией "раненых" и преодолением водной преграды.

"Военно-спортивная патриотическая игра - хорошая возможность для участников показать свои знания, умения, творческие способности, сплотить коллективы, а также обменяться опытом. Проект проводится для формирования положительной мотивации граждан к военной службе и пропаганды сил специальных операций Вооруженных Сил", - отметили в военном ведомстве.-0-