Команды Витебской области и МЧС стали победителями "Минской лыжни"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Витебской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям стали победителями эстафетных гонок "Минской лыжни-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году погода сполна порадовала любителей лыжных пробегов, предоставив им возможность показать все свои умения на естественном снегу. Накануне городскую лыжероллерную трассу в столичном микрорайоне Веснянка "белое покрывало" укутало еще больше. Погодные условия с легким морозом оказались идеальными для любительских лыжных соревнований. Именно поэтому с самого утра здесь было многолюдно. В зоне разминки участники предстоящих стартов активно готовились к выходу на дистанцию.

1 место - команда Витебского облисполкома

1 место - команда МЧС

Начинались соревнования с эстафеты 4х2,5 км, в которой соперничали команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. В итоге лучшее время продемонстрировали представители Витебской области. На заключительном четвертом этапе за эту команду выступал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Победители продемонстрировали весьма высокий для любительских соревнований результат, преодолев дистанцию за 27 мин. 46 сек. "В прошлом году на "Минской лыжне" наша команда также заняла первое место, поэтому ставилась задача сохранить за собой лидерские позиции. Получилось это сделать, потому что мы серьезно готовились. Погода на севере Беларуси позволила нам это сделать хорошо", - так прокомментировал успех витебской дружины Николай Шерстнев сразу после финиша.

Команда Мингорисполкома

Команда Брестского облисполкома

Второе место по итогам гонки заняла команда Брестской области, в составе которой также был руководитель региона - Анатолий Лис. Замкнула же тройку призеров команда Минского городского исполнительного комитета.

Еще больший накал борьбы ожидал зрителей в эстафетной гонке на аналогичной дистанции среди центральных аппаратов силовых ведомств. То и дело комментаторы объявляли фамилии участников команд, которые хорошо знакомы любителям спорта: Александр Сыман, Людмила Калинчик, Людмила Шабловская. Поначалу лидеры сменяли друг друга, и предугадать итоговый расклад было практически невозможно. К середине третьего этапа свои претензии на высшую ступень пьедестала почета всерьез обозначила дружина из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отправившийся на заключительный отрезок дистанции глава ведомства Владимир Ващенко в итоге сохранил имевшееся перед ближайшим преследователем преимущество и первым пересек финишную черту. "Поддержка коллег не позволяла бежать расслабленно. В гонке удалось почувствовать настоящий накал борьбы, поэтому все очень понравилось", - сказал Владимир Ващенко уже в ранге победителя старта.

2 место - команда Брестского облисполкома, 1 место - команда Витебского облисполкома, 3 место - команда Мингорисполкома

Семья Хохряковых

Серебряным призером второй эстафетной дисциплины стала команда Службы безопасности Президента Беларуси. Третье место заняли представители Следственного комитета.

В церемонии награждения победителей и призеров принимали участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, а также первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов. Во время награждения всем обладателям наград эстафетных гонок зрители устроили овацию.

"Сейчас на "Минскую лыжню" все приходят с большим желанием. У одних целью является проверить себя, посоревноваться, кому-то что-то доказать. Некоторые очень рады пообщаться друг с другом. Больше 1 тыс. человек зарегистрировались в интернете, чтобы поучаствовать в масс-стартах. Много команд собрали эстафеты. Это показывает растущее стремление людей к здоровому образу жизни, что очень хорошо", - сказал во время спортивного праздника Максим Рыженков.

На старте

Как и ожидалось, зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018" собрал на городской лыжероллерной трассе в Веснянке более 3 тыс. человек. Кроме эстафет в программе мероприятия прошли массовые старты на 2,5 км, в которых на дистанцию мог выйти любой любитель лыжных гонок. Участники масс-стартов, добравшиеся до финиша, получили памятные медали. Среди их обладателей был и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. "Любовь к лыжным гонкам у меня привита с детства, и мне удалось пронести ее через всю жизнь. Я вырос в деревне, где можно было приспособить под лыжню любую горку, а сейчас стараюсь откладывать все дела и лично участвовать в таких зимних мероприятиях, - рассказал глава контрольного ведомства в беседе с корреспондентом БЕЛТА. - Сегодня бежалось нормально, трасса знакома, прошел дистанцию без особого напряжения классическим стилем. Если к следующей лыжне удастся освоить коньковый ход, возможно, получится увеличить темп раза в полтора. Ну а на этот раз все понравилось. Думаю, что всем гостям и участникам тоже хватило положительных эмоций".

Дмитрий Хохряков с сыном

Председатель профсоюзного комитета Администрации Президента Владимир Шпаковский отметил, что в Беларуси очень большое внимание уделяется развитию спорта, поэтому праздник собрал тысячи любителей лыжных гонок. "В нашей организации любят спорт. Участвуем во всех массовых спортивных мероприятиях - Минском полумарафоне, "Минской лыжне" и других. Заранее готовимся к каждому из них. Главное - пример детям, что спорт - это здорово, физкультурой и спортом нужно заниматься, - сказал он. - Символично, что "Минская лыжня" проходит во время зимних Олимпийских игр. Мы будем поддерживать наших спортсменов, у которых сегодня первый соревновательный день в Пхенчхане". Владимир Шпаковский также подчеркнул, что команда желает продемонстрировать достойный результат на лыжне, и пожелал, чтобы победное настроение передалось белорусским олимпийцам, выступающим на корейской земле.

Команда Администрации Президента

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов

Во время "Минской лыжни-2018" также состоялись спортивные конкурсы и соревнования среди зрителей и участников праздника. Кроме того, была организована выездная торговля, работали концертная и анимационная зоны. Гости также могли попробовать традиционную солдатскую кашу и согреться горячим чаем.

Организаторами зимнего спортивного праздника выступили Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-

Фото Рамиля Насибулина