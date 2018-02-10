Команды Витебской области и МЧС стали победителями "Минской лыжни"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Витебской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям стали победителями эстафетных гонок "Минской лыжни-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на старт вышли команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Лучшее время в эстафете 4х2,5 км продемонстрировали представители Витебской области. На заключительном четвертом этапе за эту команду выступал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Победители продемонстрировали весьма высокий для любительских соревнований результат, преодолев дистанцию за 27 мин. 46 сек. Второй финишную черту пересекла команда Брестской области, в составе которой также был руководитель региона - Анатолий Лис. Замкнула тройку призеров команда Минского городского исполнительного комитета.

Первое место

В эстафетной гонке на аналогичной дистанции среди центральных аппаратов силовых ведомств не оказалось равных лыжникам из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Первым пересек финишную черту глава ведомства Владимир Ващенко, который выступал на заключительном этапе за эту дружину. Серебряным призером стала команда Службы безопасности Президента Беларуси. Третье место заняли представители Следственного комитета.

В церемонии награждения победителей и призеров принимали участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, а также первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов. Во время награждения всем обладателям наград эстафетных гонок зрители устроили овацию.

Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018" прошел сегодня на городской лыжероллерной трассе в столичном микрорайоне Веснянка. Кроме эстафет в программе мероприятия прошли массовые старты на 2,5 км, в которых на дистанцию мог выйти любой любиитель лыжных гонок. Участники масс-стартов, добравшиеся до финиша, получили памятные медали.

Организаторами зимнего спортивного праздника выступили Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Первое место