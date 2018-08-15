Команды ВВС и войск ПВО Беларуси заняли призовые места на международном конкурсе "Авиадартс-2018"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вернулись с международного конкурса летных экипажей "Авиадартс-2018" с призовыми местами, сообщил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Голуба, белорусские команды в этом году участвовали в конкурсе в трех номинациях и во всех заняли призовые места. "В номинации "штурмовая авиация" наши летные экипажи заняли второе место, причем выступая на освоенных типах новых самолетов Як-130. В номинации "армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" у нас также второе место, здесь белорусские летчики выполняли задачи на новых вертолетах Ми-8МТВ-5. В номинации "армейская авиация на боевых вертолетах" мы взяли бронзу, выступая на вертолетах Ми-24. Эти вертолеты отремонтированы на белорусских заводах, введены в строй и уже принимают участие в соревнованиях", - рассказал он.

Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО, такие результаты были достигнуты в напряженной борьбе. "С каждым годом уровень подготовки команд всех стран-участниц существенно возрастает. В этот раз была напряженная борьба за каждый балл, за каждое очко, за каждое попадание в цель. Мы в основном отправляем на конкурс молодежные команды, чтобы они получили обкатку в учебно-боевых условиях. И такие хорошие результаты говорят о том, что уровень подготовки молодых кадров в авиационных воинских частях достаточно высокий", - отметил Игорь Голуб.

Международный конкурс летных экипажей "Авиадартс-2018", в котором принимали участие представители Вооруженных Сил Беларуси, проходил с 16 июля по 12 августа в Рязани (РФ). В процессе подготовки и выполнения совместных полетов, личного общения белорусского летного состава с коллегами из других стран был организован обмен опытом в выполнении задач по предназначению. Также изучен опыт эксплуатации перспективной авиационной техники, находящейся на вооружении ВС России и Казахстана.-0-