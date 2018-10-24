Комитеты госконтроля Беларуси и Латвии обсудят укрепление сотрудничества

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Комитета госконтроля Беларуси во главе с руководителем ведомства Леонидом Анфимовым 24-26 октября посещает Государственный контроль Латвии, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Стороны планируют обсудить укрепление сотрудничества, повышение эффективности контроля и исполнительской дисциплины, совершенствование механизмов аудита, внедрение IT-технологий в контрольную деятельность. Особое внимание будет уделено трансграничному взаимодействию и параллельным контрольным мероприятиям.

Меморандум о взаимопонимании между ведомствами подписан в 2009 году в Риге. Делегации Государственного контроля Латвии посещали Беларусь трижды (в мае 2010, в августе 2011 и в июне 2017 года). Во время последнего визита латвийских коллег поднимались вопросы обмена опытом и информацией, взаимодействия с правоохранительными органами.

Комитеты сотрудничают также в Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ).-0-