Методика Беларуси по оценке потребления алкоголя признана одной из лучших в Еврорегионе

Беларусь на совещании Европейского регионального бюро ВОЗ в Москве представила доклад "Оценка потребления незарегистрированного алкоголя в Республике Беларусь". Свою методологию расчетов презентовала также Швеция, но именно доклад Беларуси высоко оценили европейские эксперты. Более того, предложенные страной подходы названы лучшими в Европе и рекомендованы к использованию другим государствам. Как отмечают эксперты, только на основе достоверной и полной информации о ситуации с алкогольной зависимостью и болезнями, обусловленными употреблением спиртного, можно строить государственные и международные стратегии действий по борьбе с этим злом.

ЕС и ВОЗ вместе занимаются сбором данных по вопросам алкоголя для Евросоюза и стран Европейского региона. Актуализированная информация из государств этой территории нужна также, чтобы оценить, как реализуются три важные программы. А именно - Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя, Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы и План действий по сокращению употребления алкоголя среди молодежи и эпизодического употребления алкоголя в больших количества. Словом, все страны региона вносят посильный вклад в Европейскую информационную систему "Алкоголь и здоровье" и получают от ВОЗ техническую поддержку для совершенствования национальных процедур оценки.

Именно различия в национальных системах, по мнению ВОЗ, открывают возможности для улучшения общей работы. Вот почему так интересен белорусский опыт. Презентовала его на совещании заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

"Ранее в Беларуси общий объем потребления спиртного на душу населения рассчитывался на основании официальной статистики о производстве, экспорте и импорте алкоголя. При этом всегда признавался факт потребления так называемого неучтенного или незарегистрированного алкоголя. А к нему относятся напитки, привезенные из-за границы, домашнего производства, различные медицинские настойки и прочее. Этот сегмент оценивали эксперты ВОЗ", - пояснила Елена Кухаревич.

При подготовке к новому раунду оценки в республике совместно с ВОЗ были изучены различные подходы к подсчету потребления неучтенного и незарегистрированного алкоголя. "Как выяснилось, какого-то универсального метода не существует. Для точности и объективности мы выработали собственный многоаспектный подход, который был признан на сегодняшний день одним из лучших в Европейском регионе. Основывается он на результатах социологических опросов населения о потреблении алкоголя, проводимых Минздравом (таких как STEPS, социологическое исследование распространенности потребления, анкетирование лиц, злоупотребляющих алкоголем), а также на методе экспертных оценок и эконометрическом моделировании", - сказала специалист.

Учет потребления незарегистрированного алкоголя - это одна из задач государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. И Министерство здравоохранения немало сделало для ее решения. Отправной точкой стали результаты впервые проведенного в 2016 году общенационального исследования распространенности основных факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси (STEPS). Оно осуществлялось при поддержке ВОЗ по проекту международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь", финансируемого ЕС. Данные STEPS-исследования о частоте потребления алкоголя за определенный период и о среднем количестве стандартных доз алкоголя, выпиваемых по одному случаю, помогли выявить долю незарегистрированного спиртного в общем объеме потребления на душу населения.

Кстати, было отмечено, что респонденты в ходе опросов склонны занижать уровень потребляемого ими алкоголя или уклоняться от ответа. На такие случаи был рассчитан коэффициент, который отражает уровень субъективности результатов социологических опросов, чтобы компенсировать занижение и пробелы данных. Что очень важно, при исследовании особое внимание было уделено людям с алкогольной зависимостью, ведь чрезмерное потребление ими спиртного сильно сказывается на общих данных.

На следующем этапе свои мнения высказали эксперты, которые занимаются проблемой теневого рынка алкогольной продукции. На этой основе оценено потребление незарегистрированного алкоголя.

Затем оценки, сделанные на первых двух этапах, проверили с помощью методов эконометрического моделирования. Оно основывается на международном опыте и научных разработках отечественных и зарубежных ученых. С одной стороны, учитывалось влияние самых сильных социально-экономических факторов на потребление незарегистрированного алкоголя жителями страны. С другой - рассматривалось влияние алкоголя на показатели смертности, при этом отмечались наиболее зависимые от потребления спиртного причины смерти.

В завершение результаты оценок, полученных различными методами, сравнивались. Причем был проведен анализ степени объективности и точности вычислений, обоснованности использования тех или иных подходов. Окончательная оценка рассчитана как среднеарифметическое значение. В итоге уровень потребления незарегистрированного алкоголя на душу населения Беларуси в возрасте 15 лет и старше за 2016 год составил 1,5 л.

"Вместе с признанием на международном уровне методики расчетов, ВОЗ признаны и результаты проведенного комплексного исследования на их основе. А именно то, что белорусы потребляют 1,5 л неучтенного алкоголя. В совокупности с данными официальной статистики получилось, что по итогам 2016 года наши граждане выпили 11,2 л алкоголя (на одного человека). Это значительно меньше, чем приписывалось нашей стране в мировом рейтинге раньше", - подвела итог Елена Кухаревич.

Она отметила, что следующее исследование на основе новой методики стартует в Беларуси в январе 2019 года, то есть будет проанализировано потребление алкоголя за 2018 год. Итоги планируется опубликовать не раньше июля. "Мы намерены проводить обследование ежегодно в течение двух лет, а потом, как и ВОЗ, раз в три года", - добавила заместитель председателя Белстата.

По словам Елены Кухаревич, дальнейшая работа будет нацелена на улучшение качества статистических оценок в данной области. В первую очередь это предполагает проведение на регулярной основе социологических исследований по вопросам потребления алкоголя широкими слоями населения, в том числе фокусных групп: чрезмерно пьющих, молодежи.

В 2018-2019 годах в республике по международной программе обследования домашних хозяйств проводится шестой раунд Многоиндикаторного кластерного обследования, в программу которого включены вопросы потребления спиртного населением. Общенациональное исследование STEPS, запланированное на 2020 год, станет следующим шагом для Беларуси в развитии мониторинга в этой сфере.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-