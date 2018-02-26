Компания Ticketpro станет билетным оператором Евроигр-2019

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ticketpro (ООО "Тикетпро") станет билетным оператором Европейских игр в Минске. Подписи под соответствующим соглашением сегодня поставили заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов и генеральный директор компании-оператора Кирилл Сущинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Кирилл Сущинский, билеты на II Евроигр поступят в продажу, как только программа соревнований будет согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК), однако не позднее, чем за год до начала спортивного форума.

Анатолий Котов и Кирилл Сущинский во время подписания

В свою очередь Анатолий Котов конкретизировал, что согласно предварительному проекту программы Евроигр-2019 нужно будет изготовить и продать около 800 тыс. билетов. "У нас есть обязательства перед ЕОК о согласовании билетной программы, в первую очередь с этой организацией, чтобы максимальное количество зрителей посетили соревнования. Это значит, что должны быть достаточно доступные цены, комфортные условия продажи", - подчеркнул он.

Соревнования будут масштабными, поэтому Ticketpro учтет имеющийся опыт продажи билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Пхенчхан. Компания ставит перед собой задачу сделать удобным приобретение билетов как для белорусских любителей спорта, так и иностранных болельщиков. Немаловажно, что цены на них для обеих категорий покупателей будут одинаковыми. В то же время в ряде европейских государств билеты на Евроигры-2019 будут продаваться официальными билетными операторами, которые будут назначены национальными олимпийскими комитетами этих стран. "Именно таким образом обеспечивается доступность, прозрачность в реализации билетов конечному потребителю, а также исключаются вопросы, связанные с какой-либо недобросовестностью участников этого процесса", - заметил Кирилл Сущинский.

Анатолий Котов

При изготовлении билетов на II Евроигры применят опыт проводившегося в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Их изготовят на специальной бумаге, с большим количеством степеней защиты. Впоследствии болельщикам расскажут, как будут выглядеть билеты. Эта информация особенно актуальна для иностранцев, т.к. билет будет выполнять и роль визы в Беларусь. "В любом случае мы должны будем соблюсти определенный баланс, чтобы само изготовление билетов не превратилось в дорогое удовольствие, т.к. это одна из составляющих их стоимости. Но надо соблюсти и все необходимые стандарты, чтобы исключить случаи подделки", - сказал Анатолий Котов. Он также выразил уверенность, что компания Ticketpro, являвшаяся билетным оператором ЧМ-2014 по хоккею, способна решить такие задачи.

Кирилл Сущинский

Ранее стало известно, что организовывать телетрансляции II Евроигр будет испанская компания International Sports Broadcasting SL.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.-0-

Фото Рамиля Насибулина