27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерными томографами белорусского производства будут оснащать районные больницы, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед открытием XXV Международной выставки "Здравоохранение Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается этого томографа, в своем техническом задании указывали разработчикам, что стране необходим аппарат среднего класса, тот, который, имея хорошую конкурентную цену, придет не только в РНПЦ, областные учреждения, но и в районные больницы", - сказал Валерий Малашко.

Тем самым будет решаться задача повышения доступности высоких технологий на уровне регионов, на уровне районных больниц.

Прогнозируется, что первый отечественный томограф будет иметь спрос и за рубежом. "Даже не сомневаюсь, что спрос будет, потому что мы умеем делать недорого и качественно. Насколько я обладаю информацией, он будет примерно на 30-40% дешевле, чем аналогичные продукты фирм, которые на этом рынке достаточно давно и поставляют оборудование в разные страны уже не первое десятилетие", - добавил министр.

На выставке широко представлена линейка симуляционного оборудования, в том числе белорусского производства. Такое оборудование используется в высших и средних специальных учреждениях образования медицинского профиля. Молодой специалист может с его помощью отточить технологии любых медицинских манипуляций - от простейших до ультразвуковых исследований. Министерство ставит перед собой задачу за ближайшие 2-3 года завершить переоснащение учреждений образования симуляционными комплексами отечественного производства.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" - крупнейший смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения. Свою продукцию и технологии демонстрируют более 240 экспонентов из 17 стран. Участниками выставки стали мировые лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний.-0-