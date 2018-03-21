Комплексная семейная политика должна учитывать важные для рождения детей потребности - Армитаж

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная семейная политика должна учитывать потребности пар, от реализации которых зависит рождение детей. Об этом заявила сегодня журналистам региональный директор ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии Аланна Армитаж на пресс-конференции Регионального симпозиума по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"У политики, которая предусматривает только какие-то льготы семьям, будет краткосрочный эффект, - сказала Аланна Армитаж. - Необходима комплексная политика, которая будет направлена на молодых людей, на пары, на то, чтобы они могли реализовать свои потребности и желания, в том числе по количеству детей в семье. Которая будет предусматривать доступность услуг по уходу за детьми, гибкие графики работы и возможности участия обоих родителей в воспитании детей. Показатели рождаемости повысятся, если женщины смогут более активно участвовать в трудовой деятельности".

В Беларуси исследование по методологии программы "Поколение и гендер" под названием "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях" было проведено в мае-ноябре 2017 года. В опросе участвовали 10 тыс. респондентов. После обработки данных полученный двухтомник в конце 2018 года станет дорожной картой для формирования демографической политики Беларуси.

Аланна Армитаж привела некоторые цифры исследования. Она отметила, что белорусские женщины в возрасте 40 лет и старше хотели бы иметь двоих и более детей. Но фактические данные рождаемости показывают, что на одну женщину приходится 1,65% рожденных детей. "Нужно понять причину, почему женщины имеют меньше детей, чем хотели бы, - отметила Аланна Армитаж. При этом она привела один из интересных результатов опроса: большинство женщин не удовлетворены разделением домашних обязанностей. И эта ситуация схожа с ситуацией во многих странах Европейского региона. Это значит, что бытовые взаимоотношения между мужчиной и женщиной в семье в конечном итоге влияют на количество детей.

Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" проходит в Минске 21-22 марта. Его организаторами выступают ЮНФПА, ЕЭК ООН, правительство Беларуси.-0-