Комсомольская свадьба: история любви Веры и Владимира Прокопцовых

В жизни не так много событий, которые остаются в памяти навсегда. Но одно из них, без сомнений, дарит тепло и греет сердце долгие-долгие годы. Свадьба. Белое платье, черный костюм, цветы, кольца, поздравления, совместные фотографии – с этого начинается история семьи.

История любви Владимира и Веры Прокопцовых тесно переплетена с Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ). Да что там говорить, Владимир Иванович и Вера Павловна даже познакомились в день рождения комсомола – 29 октября! Мы побеседовали с супружеской парой, которая в следующем году отметит 40-летие совместной жизни, о том, как проходила их свадьба и в чем же главный секрет крепкого союза.

День знакомства

Жизнь генерального директора Национального художественного музея Владимира Прокопцова с юных лет была связана с комсомолом, поэтому нет ничего удивительного в том, что и женой его стала комсомолка и красавица. «После окончания художественно-графического факультета Витебского государственного педагогического института имени С.М. Кирова в 1975 году мне предложили выбор: остаться в Витебском обкоме комсомола или поехать работать в Лепель вторым секретарем Лепельского райкома комсомола. Я выбрал район. О чем нисколько не жалею. Спустя время поступил в аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук», – вспоминает наш собеседник.

Уже в аспирантуре секретарь комсомольской организации познакомился с секретарем профсоюзной организации, которой и оказалась его будущая супруга, – Верой. К слову, девушка еще до Академии наук была секретарем комитета комсомола белорусской консерватории.

Говоря о судьбоносной для двоих встрече, Вера Павловна отмечает, что в те годы многие пары знакомились именно благодаря комсомолу, совместным мероприятиям и поездкам. "В институте искусствоведения, где я училась, была организована туристическая поездка для сотрудников. Владимир поехал отдельно, я сама по себе. И так в Беловежской пуще около вольера с зубрами мы и познакомились. Дата оказалась особенной – 29 октября, День рождения комсомола. Поэтому для нас это вдвойне знаковый день".

Свадебные хлопоты

Полгода хватило нашим героям для того, чтобы понять: они созданы друг для друга. В подготовке к одному из самых важных дней в жизни первым делом молодые начали поиск свадебных нарядов. Это сейчас практически на каждой улице столицы есть салоны для новобрачных, а раньше все было сложнее, но от этого не менее романтично. "У моего отца-художника была аспирантка, которая занималась историей тканей и сотрудничала с Домом моделей. Она-то меня и свела со швеей, которая специально моделировала платье. Крой был народный, но без вышивки. Под горло с завязочкой. Как народные рубахи, знаете, завязываются на шнурочки. Тогда так модно было, наверное. А букет невесты я делала сама. Маленький такой. Из тюля – футлярчик, туда вставлялся маленький цветочек. Сейчас это уже распространено и продается, но тогда ничего подобного не было. Костюм для жениха покупали. Так как Владимир Иванович у нас юноша высокий, то размер с трудом нашли подходящий", – с теплотой и нежностью рассказывает собеседница.

По словам Прокопцова, в те времена для молодоженов в домах бракосочетания делали скидки на обручальные кольца. Так что символы любви и верности были куплены, но... одно из колец поджидала судьба вечного затворника. "Жена кольцо носит, а я нет. Дома лежит. Я не люблю на руках разные железки, это не очень удобно. Но, знаете, даже без кольца помню, что я женатый человек", – улыбается Владимир Иванович.

День свадьбы Владимира и Веры Прокопцовых

Торт и щуки

Свадьбу сыграли 22 июня. Местом торжества молодые выбрали столичный ресторан "Журавинка". Как отметила чета Прокопцовых, нельзя сказать, что гостей на свадьбе было много, однако все родственники, друзья, наставники присутствовали. На вопрос о том, а много ли было комсомольцев, Владимир Иванович, смеясь, отвечает: "Практически вся молодежь!"

– ...Раньше свадьбы были скромнее и лучше. Да и сегодня, мне кажется, роскошные застолья уже не в моде. Это в 1990–2000-е годы считалось: чем круче свадьба, тем молодые богаче будут жить. А в наше комсомольское время все было без излишеств, но со вкусом.

Говоря о свадебных обрядах, герои вспоминают, что они обошлись без них. Возможно, причина в том, что праздновали в Минске. А вот на селе, по воспоминаниям Владимира Ивановича, такое практиковалось. "К примеру, на тех свадьбах, где я побывал в Лепельском районе, помню и рушники, и сватов, и другие обряды. Это живое и народное. Традиции чтили и сохраняли".

Тем не менее, один из главных атрибутов свадьбы – торт – у наших героев был. Большой, прямоугольный, кремовый, с розочками и изготовленный на заказ. Но это стало не единственным украшением стола. Второй день торжества запомнился всем... щуками из Лепельских озер.

– Так как Владимир перед аспирантурой работал в Лепеле в райкоме комсомола, то там специально для него выловили несколько щук и моя мама нафаршировала их. И потом, уже на второй день, когда гости собирались у нас дома, эти щуки гордо лежали вдоль стола как паровозик, – смеется Вера Прокопцова.

Конечно, особый интерес вызывают подарки. Что же подарили друзья-комсомольцы и родственники? Супружеская пара, улыбаясь, отвечает, что воды много с тех пор утекло, уже и не вспомнишь. Но одна вещь все же сохранилась... Научный руководитель Владимира Ивановича подарил молодым деревянного резного орла с распростертыми крыльями, который крепится на стенку. Так под этими крыльями семья Прокопцовых и живет почти 40 лет.

Секрет крепких уз

Воспоминания этой семейной пары еще раз подтверждают: комсомол оказывал очень сильное влияние на молодежь. Была нравственная закалка, люди были ответственные. А уж если ставил подпись на брачном документе, то это на всю жизнь. Может быть, именно в этом и есть секрет крепкиху уз? "Секрет во взаимной ответственности. Комсомол воспитал в нас это качество. Ответственность за семью, за детей, друг перед другом", – подтверждает Владимир Прокопцов. "В основе всего лежат уважение и любовь. Никогда не сделаешь плохо человеку, которого любишь и уважаешь", – поделилась секретом счастья Вера Павловна.

Текст Виктории Апанасенок, 7 Дней

Фото из архива семьи Прокопцовых