Комсомольский билет как память

О ВЛКСМ и о том, что для нее значит комсомольский билет газете 7 Дней рассказала заместитель председателя Минского городской организации РОО "Белая Русь" Людмила Шипай.

Именно в школьные и юношеские годы у человека происходит становление личности. Влияние оказывают учителя, родители, товарищи. Идеи и мечты, зародившиеся в молодости, навсегда остаются в душе и направляют в жизни.

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Так и комсомол. Спустя десятилетия для многих он все еще жив. Как прекрасные воспоминания. И свидетельство тому – бережно хранимый до сих пор такой ценный документ – комсомольский билет. В числе тех, кому дорога эта маленькая книжечка, – Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской организации РОО "Белая Русь". Мы поинтересовались у Людмилы Васильевны, что для нее комсомол?

– Комсомол для меня – это школа жизни. С ним связаны мой личностный рост и становление. Вступив в комсомол в 7 классе, я сразу стала секретарем комсомольской организации школы в Барановичах – практически на три с половиной года, а также членом бюро горкома комсомола. Для девочки-школьницы в 8–9 классе – это огромная честь и уникальный опыт. В результате многому научилась. Наверное, это и сыграло значимую роль в моей дальнейшей карьере: в послужном списке – должности директора школы, заместителя главы администрации, сегодня я – один из руководителей самой большой общественной организации "Белая Русь". Я благодарна комсомолу за то, что он всегда был в моей жизни: в школе, в институте, на работе. Для меня это все очень дорого, важно и ценно. До сих пор четко помню, как мне вручали комсомольский билет в горкоме комсомола. Декабрь 1967 года... Не всем вручали в такой торжественной обстановке, а вот мне повезло. Почему храню билет? Знаете, можно выбросить бумажку. Но комсомольский билет – это ведь не просто документ. Это свидетельство твоего молодежного прошлого, которое нельзя просто перечеркнуть. У меня даже в билете написано: оставлен на память в связи со снятием по возрасту и за активную работу в комсомоле. И дата: 22 февраля 1982 года. Как такие вещи можно взять и выбросить?