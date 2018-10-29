Комсомолу сегодня исполняется 100 лет

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 29 октября, Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. В этот день в 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи в Москве был образован Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).

В принятой на первом съезде программе РКСМ говорилось, что союз молодежи ставит своей целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабоче-крестьянской молодежи в активное социалистическое строительство, является самостоятельной организацией, работающей под руководством большевистской партии. На съезде присутствовали представители из Беларуси, которые по возвращении на родину вели активное привлечение молодых людей в ряды союза.

Первый Всебелорусский съезд комсомола прошел 24-27 сентября 1920 года. День его открытия - 24 сентября - считается днем образования комсомола Беларуси.

В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И.Ленина и организация стала называться Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В марте 1926 года организация была переименована во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии и флота.

История ВЛКСМ тесно связана с историей СССР. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны, социалистического строительства 20-30-х годов, ликвидации неграмотности, организации ударных бригад и развития стахановского движения. С первых дней Великой Отечественной войны сотни тысяч комсомольцев включились во всенародную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. За годы войны в армию и на флот было отправлено свыше 3,5 млн комсомольцев. Отдельные партизанские отряды и подпольные организации почти полностью состояли из комсомольцев и молодежи. Орденами и медалями были награждены 50 тыс. молодых партизан, свыше 100 человек стали Героями Советского Союза. После Великой Отечественной войны комсомол шел в первых рядах бойцов за восстановление и новый мощный подъем хозяйства страны, освоение целинных и залежных земель Урала, Сибири, Казахстана и Поволжья. Комсомол был шефом строительства Братской, Кременчугской, Днепродзержинской ГЭС, Лукомльской ГРЭС, атомных электростанций. Всесоюзной комсомольской стройкой были объявлены Байкало-Амурская магистраль, Волжский автомобильный завод, Камский автомобильный завод, Полоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы и многие другие объекты.

За подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также успехи в социалистическом строительстве ВЛКСМ был награжден шестью орденами: орденом Красного Знамени (1928), Трудового Красного Знамени (1931), тремя орденами Ленина (1945, 1948, 1956), орденом Октябрьской Революции (1968).

ВЛКСМ был частью общественно-политической системы Советского Союза. За всю историю организации через его ряды прошло более 200 млн человек. ВЛКСМ прекратил свое существование через месяц после августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 1991 года. На Чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ 27 сентября 1991 года было объявлено, что комсомол выполнил свою историческую роль и прекращает существование. Его правопреемниками стали республиканские союзы молодежи.

За годы существования ВЛКСМ было заложено множество замечательных традиций. Большинство из них актуальны и сегодня. Накопленный комсомолом опыт берут на вооружение современные молодежные организации.-0-