Кондрусевич: Папа Римский мечтает посетить Беларусь

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич рассказал подробности встречи с Папой Римским Франциском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Радио Ватикана".

Католические епископы Беларуси 1 февраля встретились с Папой Римским Франциском. На встрече обсуждались структурные изменения в Католической церкви, нюансы белорусского законодательства, формацию будущих священников и молодежи, а также возможный визит понтифика в Беларусь.

"Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам", - отметил Тадеуш Кондрусевич.

Во время встречи

Папу Римского также интересовали проблемы семьи, воспитания молодежи, подготовки священников, отношения с государством, с другими конфессиями. Белорусские епископы рассказали Франциску о сильном народном благочестии, благодаря которому вера была сохранена и передана новым поколениям. Папу интересовала и работа церкви с молодежью. Он с большой радостью воспринял информацию о проведении молодежных бдений, епархиальных встреч, а также про общебелорусскую встречу молодежи, которая в этом году пройдет в Гродно.

Белорусские епископы с 31 января по 7 февраля посещают Ватикан с визитом ad limina apostolorum ("Визит к апостольским порогам"). Всего во время визита запланировано 12 встреч с руководителями ватиканских дикастерий. Кроме того, белорусские епископы совершат мессу в четырех больших римских базиликах: святого Петра, святого Павла, святого Иоанна Латеранского и святой Марии Великой.

Ad limina apostolorum - это традиционный визит в Ватикан, который епископы одной страны совершают, как правило, раз в пять лет. В этом году белорусские архипастыри впервые встретились в таком формате с Папой Римским Франциском.-0-