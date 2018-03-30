Конференция молодых ученых и студентов собрала в Минске представителей 25 учреждений образования Беларуси и России

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 молодых ученых и студентов из 25 учреждений образования и научных учреждений Беларуси и России принимают участие в ХХII Республиканской научно-практической конференции "Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления". Мероприятие проходит на базе Академии Управления при Президенте Беларуси.Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по учебной работе вуза Дмитрий Мазарчук.

"Профиль конференции достаточно широкий - управленческие аспекты рассматриваются по разным направлениям: экономика, право, и, конечно, ИТ-сфера, отдельные секции также посвящены использованию иностранного языка в управленческой деятельности", - отметил Дмитрий Мазарчук.

Секция "Моделирование управленческих процессов", несмотря на то, что проводится уже в четвертый раз, носит инновационный характер - в ней принимают участие представители партнерских учреждений общего среднего образования вуза. "Секция проводится в форме кейс-турнира, то есть школьники, будущие абитуриенты, принимают участие в решении кейсов - конкретных ситуаций из экономики. Таким образом, они могут проверить свои основания для тех или иных компетенций, которые позволят им в будущем поступить на управленческие или экономические специальности", - подчеркнул проректор.

Всего в ходе конференции планируется работа 13 тематических секций, рассматривающих социально-философские, идеологические, политические, социологические, экономические и правовые аспекты государственного управления. Участники мероприятия обсудят развитие госслужбы и аспекты формирования электронного правительства в Беларуси, обозначат проблемы научной экспертизы проектов нормативных правовых актов, затронут реализацию интенсивного обучения управленческих кадров на основе компетентностного подхода.-0-