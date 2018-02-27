Конференция о женщинах-ученых Беларуси и Казахстана откроется 1 марта в БГУ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая конференция "Женщины-ученые Беларуси и Казахстана" откроется 1 марта в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут около 300 ученых из 48 вузов и научных институтов Беларуси, России и Казахстана. Запланирована работа секций по трем направлениям - гуманитарные, естественные и технические науки. Кроме того, будет организована студенческая секция. "Основными темами докладов станут вопросы вклада женщин в решение задач фундаментальной и прикладной науки, образования и воспитания молодых поколений, подготовки молодых научных кадров", - рассказали в пресс-службе.

В БГУ уверены, что проведение такого научного форума посодействует процессам интернационализации науки и образования, академической мобильности ученых и преподавателей. В вузе рассчитывают также на возникновение новых совместных образовательных и научных проектов, привлечение будущих магистрантов и аспирантов для обучения в Белгосуниверситете. "Результатом конференции станет актуализация проблем роли женщин в науке, демонстрация значимости научных трудов в реализации задач социального развития государств, изучение и использование опыта других стран и народов в образовательной и научной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Организаторами конференции выступили БГУ, союз женщин университета, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева в Астане при поддержке посольства Казахстана в Беларуси.-0-