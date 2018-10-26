Конференция по экологической дружественности соберет экспертов в Минске 31 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экологических решений в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке проекта ПРООН и ЕС организует 31 октября в Минске конференцию по экологической дружественности, сообщили БЕЛТА в некоммерческом учреждении.

"Идея мероприятия в том, чтобы создать площадку, на которой некоммерческие организации, общественные инициативы, госсектор и бизнес могли встретиться и обсудить принципы экологической дружественности и перспективы развития зеленого подхода в разных секторах. Для участия в дискуссии приглашаются представители и представительницы организаций, которые неравнодушны к этой теме", - пояснили организаторы.

Конференция станет этапом подготовки к Форуму экологических организаций - 2019. Он проводится при поддержке проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На пленарном заседании будет представлен обзор развития темы экологически дружественного образа жизни в Беларуси за последний год, а эксперты из России и Бельгии расскажут о переходе от общественных инициатив к бизнесу в этой сфере, пластиковой стратегии Европейского союза.

В тематических группах участники конференции обсудят интерес бизнеса к экологическим инициативам, перспективы безотходных производств в Беларуси, экологическую дружественность в образовании и ее продвижение на личном уровне, а также реализацию Целей устойчивого развития.-0-