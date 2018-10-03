Конференция по профилактике и лечению пациентов наркологического профиля пройдет в Минске

3 октября, Минск /БЕЛТА/. Городской клинический наркологический диспансер Минска 5 октября проведет республиканскую научно-практическую конференцию с международным участием на тему "Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации пациентов наркологического профиля", сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Целью конференции является обмен накопленным практическим и научным опытом в области оказания специализированной медицинской помощи пациентам наркологического профиля и алкогольной политики соседних государств. Участие в конференции примут врачи-специалисты, медицинские психологи, организаторы здравоохранения, научные работники медицинских образовательных учреждений, представители белорусских производителей лекарственных средств, заместители по идеологической работе руководителей предприятий Минска.

Перед участниками конференции выступят представители Республиканского центра мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья, координаторы программ ВОЗ в Беларуси, Московского научно-исследовательского института психиатрии Минздрава РФ, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Белорусской медицинской академии последипломного образования и другие специалисты в области наркологии.

Конференция пройдет в минском отеле "Виктория Олимп" по адресу пр.Победителей, 103. Начало регистрации участников конференции в 10.30.-0-