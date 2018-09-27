Конференция по вопросам активного долголетия пройдет под Минском 1 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская конференция "Общество для всех возрастов: активное долголетие" пройдет 1 октября на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. Машерова, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе женщин.
В конференции примут участие представители Национального собрания, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Белорусского общества Красного Креста, общественных объединений и международных организаций. Они обсудят, в частности, вопросы создания среды для активного долголетия и формирования позитивного отношения общества к зрелому возрасту, развития системы оказания социальных и медицинских услуг, международные подходы к действиям по проблемам старения, технологии активного образа жизни пожилых людей.
"Старение населения - проблема общемирового масштаба. Беларуси, как и другим странам, нужно выработать стратегию активного долголетия, которая направлена на решение проблем стареющего общества, формирование дифференцированного подхода и создание условий комфортной жизни для пожилых", - отметили организаторы.
Белорусский союз женщин совместно с Минздравом приурочили данную конференцию к Дню пожилых людей.-0-
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