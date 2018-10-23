Конгресс Белорусского общества радиологов пройдет в Минске 25-26 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый конгресс Белорусского общества радиологов пройдет 25-26 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Специалистов лучевой диагностики и смежных специальностей проинформируют о новейших достижениях рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины, радиационной безопасности.

Выступят отечественные и зарубежные докладчики. В частности, о новом этапе развития радиологии в Беларуси расскажет доктор медицинских наук, руководитель Белорусского общества радиологов, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси Ирина Абельская. С работой в междисциплинарной команде познакомит профессор, директор Европейской школы радиологии (Греция) Николас Гоуртсоянис. Примут участие специалисты из России, Хорватии, Австрии, США, Турции, Сербии, Украины, Италии, Франции.

На мероприятии планируется презентовать атлас "Ультразвуковая визуализация в маммологии".

Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения, Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента и общественное объединение "Белорусское общество радиологов".-0-