Конгресс позволит Беларуси расширить сотрудничество с космическими агентствами разных стран - Гусаков

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов позволит Беларуси расширить сотрудничество с космическими агентствами разных стран. Об этом председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил сегодня журналистам на полях конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларусь впервые в истории приехали космонавты со всего мира. Это значимое событие. Во время конгресса мы обсудим возможное участие Беларуси в международных космических программах. Расширим свое сотрудничество с Ассоциацией участников космических полетов и космическими агентствами ряда стран", - сказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что Беларусь создала свою космическую систему: спутник дистанционного зондирования Земли, спутник связи, ряд предприятий, которые производят сложное оборудование для космической отрасли. Совместно с Россией выполняются союзные научно-технические программы в области космоса, разрабатывается новый спутник. "В будущем космические исследования в мире будут активизироваться. Отрабатываются вопросы дальних полетов, освоения новых пространств в космосе. И мы будем присоединяться к этим проектам", - отметил председатель Президиума НАН.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня утром исследователи космоса возложили цветы к монументу Победы. В течение дня в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии, которые объединяет тема "Наше будущее в космосе".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-