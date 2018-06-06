Конюк: обсуждается введение уголовной и материальной ответственности за ложную информацию в интернете

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обсуждают вопрос о введении ответственности за ложную информацию в интернете, в том числе когда ее источником является аноним, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
Он уточнил, что речь идет не только об административной, но и уголовной ответственности. Генпрокурор не исключил и крупной материальной ответственности.
Александр Конюк добавил, что в Германии предусмотрены крупные штрафы за предоставление ложного контента.
Сегодня в Беларуси предусмотрена ответственность за клевету. "За клевету существует и гражданская ответственность, и уголовная", - отметил генпрокурор.
По его словам, СМИ должны предоставлять проверенный контент. Ложная информация будоражит общественное мнение и имеет негативные последствия.-0-
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