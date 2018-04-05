Конюк: задача при проверке АПК не только в выявлении нарушений, но и их устранении

5 апреля, Круглое /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Задача при проведении проверок по вопросам функционирования агропромышленного комплекса не только в выявлении нарушений, но и их устранении в кратчайшие сроки. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный прокурор Александр Конюк во время посещения Круглянской СШ №2.

"Главой государства нам поручено проверить досконально сельскохозяйственные организации АПК страны и жестко реагировать на все факты нерадивости, разбазаривания и хищения имущества. При этом наша главная задача не просто выявлять, но и устранять все выявленные нарушения в кратчайшие сроки", - подчеркнул Александр Конюк.

Генпрокурор заметил, что проверка началась не с сегодняшнего дня, прокурорский надзор за работой АПК ведется постоянно. Вопросы обеспечения сохранности государственной собственности, выплаты заработной платы, соблюдении рабочей и технологической дисциплины у прокуроров во главе угла. "И предстоящая посевная - это тоже наша главная забота. Но важно, и я предупредил на совещании рабочей группы 4 апреля прокуроров и другие ведомства, чтобы проверками не помешали посевной, а было все сделано аккуратно и во взаимосвязи", - сказал Александр Конюк.

Как сообщалось, для проведения проверочных мероприятий по вопросам функционирования АПК создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы в областях. Сегодня они приступили к изучению ситуации в сельхозорганизациях. Мероприятия будут проводиться в форме мониторингов. Основной акцент проверяющие сделают на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны.

Наряду с контролем за готовностью хозяйств к проведению весеннего сева и организацией посевной кампании будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств (техники, сельхозобъектов), наведения порядка на земле, недопущения фактов приписок, своевременности выплаты заработной платы работникам, сохранности топлива и др.-0-