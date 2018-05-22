Конкуренция на конкурсах профмастерства возрастает - ФПБ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция на конкурсах профессионального мастерства возрастает. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша, подводя итоги республиканского профсоюзного фестиваля "Трудовые таланты", передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль "Трудовые таланты" объединил два масштабных конкурса - профессионального мастерства "Белорусский мастер" и творчества трудовых коллективов "Новые имена Беларуси". Впервые он прошел в 2017 году и предусматривал 14 номинаций. В этом году список расширился до 18. "В этом году заявок на участие было подано в полтора раза больше. Если фестиваль будет продвигаться такими темпами, то в будущем будет не меньше 25-26 номинаций", - уверен Александр Микша.

Сегодня в Минске подвели итоги конкурса профессионального мастерства, наградили лучших представителей 18 профессий. За это звание боролись специалисты по оказанию розничных банковских услуг, ветеринары, инструкторы по вождению, медсестры, геодезисты, швеи, парикмахеры, пекари, водители, каменщики, продавцы, специалисты по туризму, фотографы и педагоги. "Приятно, что среди награжденных много молодежи. Они хотят быть лучшими во всех сферах деятельности, за ними будущее. Они не боятся учиться, занимаются самообразованием. Ведь что такое хороший работник? Это рост производительности труда, экономической стабильности предприятия и в целом рост экономики Беларуси", - отметил зампредседателя ФПБ.

Наряду с теми, кто отличился в профессии, сегодня наградят и самых талантливых в конкурсе "Новые имена Беларуси". Жюри выберет лучших вокалистов, танцоров, артистов, выступающих в инструментальном и оригинальном жанрах. Финальным аккордом мероприятия станет гала-концерт победителей творческого конкурса.-0-