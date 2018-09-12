Конкуренция со стороны новых информресурсов стимулирует развитие традиционных СМИ - главред "Синьхуа"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция со стороны новых информресурсов стимулирует развитие традиционных СМИ. Такое мнение высказал журналистам на Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" главный редактор информационного агентства "Синьхуа" (Китай) Хэ Пин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Развитие новых СМИ представляет большую конкуренцию для традиционных СМИ, но при этом стимулирует их к движению, подталкивает к использованию новых возможностей", - считает Хэ Пин.
По его словам, медиафорум в Минске важен как площадка для обмена опытом представителей СМИ разных стран. На форуме есть возможность обсудить, как лучшим образом адаптироваться к происходящему на медиапространстве, найти практические решения.
XIII Белорусский международный медиафорум проходит 11-14 сентября в Минске и Минской области. В нем принимают участие около 300 человек, представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья.-0-
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