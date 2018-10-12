Конкуренция за право проведения следующего Форума регионов очень большая - Матвиенко

12 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Конкуренция за право проведения следующего, VI Форума регионов Беларуси и России очень большая. Об этом сообщила сегодня на брифинге председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера Совета Федерации, эта тема активно обсуждается, предлагаются различные площадки, в том числе Санкт-Петербург, Астрахань. "Пока в этом вопросе мы возьмем паузу, чтобы определиться, - отметила она. - Но то, что тема будущего форума будет молодежной, поддержали и главы наших государств. Мы также хотим затронуть темы гуманитарного и культурного сотрудничества, преломить их через молодежь".

"Одно могу сказать точно, что VI Форум регионов Беларуси и России пройдет в Российской Федерации", - добавила Валентина Матвиенко.-0-