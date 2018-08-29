Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон-2018" стартует в Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет о проведении в 2018/2019 учебном году XII Республиканского конкурса детских и молодежных проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон-2018", сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится в номинациях "Проект практических мероприятий по энергосбережению", "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

Отборочные этапы "Энергомарафона" пройдут в каждой области и Минске с подведением итогов в январе-феврале 2019 года. Заключительный этап состоится в Гродно в марте-апреле будущего года.

Республиканский конкурс нацелен на формирование у детей и молодежи активной социальной позиции по рациональному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде. "Энергомарафон" также направлен на выявление и распространение эффективного опыта учреждений образования по организации энергосбережения.-0-