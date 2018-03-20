Конкурс для журналистов и блогеров на тему инклюзии людей с инвалидностью стартовал в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс для журналистов и блогеров на лучшее освещение темы инклюзии людей с инвалидностью "(In)клюзіўны погляд" пройдет с 20 марта по 15 ноября в Беларуси. Соответствующее положение подписали сегодня министр информации Александр Карлюкевич и постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс направлен на создание качественных журналистских материалов, касающихся таких тем, как равные права и возможности людей с инвалидностью, инклюзия, различные аспекты их жизни в современном обществе.

Участниками творческого состязания могут стать журналисты печатных и электронных медиа, журналисты-фрилансеры, блогеры, фотографы и видеографы. Конкурсанту необходимо прислать заявку на участие и материалы на русском или белорусском языке, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, а также фото- и видеоматериалы, размещенные на сайтах в 2018 году.

Профессиональное жюри конкурса определит лучшие работы в трех номинациях: "Лучшая журналистская история", "Лучшая фотоистория", "Лучшая видеоистория". Основные критерии оценки - полнота раскрытия темы, соответствие содержания материалов целям конкурса, оригинальные методы подачи, учет принципов информационной стратегии по полноправному включению людей с инвалидностью в общество. Победители будут определены 1 декабря. Они получат профессиональную технику и дипломы от Министерства информации и ООН.

По словам Александра Карлюкевича, этот конкурс - лишь один из проектов Информационной стратегии по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество, которая была подписана в 2017 году. Стратегия разработана в рамках исполнения Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов. Информационная стратегия разрабатывалась при поддержке Министерства информации Беларуси и Программы развития ООН с участием государственных, международных и общественных организаций.-0-