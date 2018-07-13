Конкурс для журналистов на тему борьбы с коррупцией объявлен в Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Средства массовой информации против коррупции" объявлен в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации.

Участниками творческого состязания могут стать журналисты и творческие работники СМИ, зарегистрированных в Беларуси в установленном порядке. Конкурс проходит по трем категориям: печатные СМИ и информационные агентства, радио, телевидение. В каждой из них будут определены по два победителя. Участникам необходимо заполнить заявку, представить творческую характеристику, подборку тематических публикаций, фото-, аудио-, видеоматериалов на цифровом носителе.

Принимаются материалы за 2018 год, их нужно подавать в Министерство информации до 15 ноября с пометкой "На конкурс "СМИ против коррупции". Жюри вынесет решение о победителях не позднее 1 декабря. Церемония чествования победителей и вручение дипломов состоятся не позднее 15 декабря.

Материалы, представленные на конкурс, будут храниться в Министерстве информации до 1 марта 2019 года.

Основные цели творческого состязания - привлечение внимания общественности к проявлению коррупции, повышение уровня правосознания, активизация работы журналистов на формирование атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и др.-0-