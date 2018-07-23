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Конкурс фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!" проводится до 30 сентября

Общество 23.07.2018 | 17:35
Фото из архива
Фото из архива
Год малой родины Новости темы Год малой родины
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!" проводится до 30 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном историческом музее.

Участниками творческого состязания, которое приурочено к Году малой родины, могут стать все желающие без ограничения по возрасту, профессионалы и любители из различных регионов страны, все неравнодушные к своей земле жители Беларуси, отметили в музее.

На конкурс предоставляются фотографии, созданные путем использования цифровой или аналоговую техники, а также видеоролики, снятые любыми доступными средствами. По итогам будут определены лауреаты и победители, которые получат дипломы и памятные призы. Финальным аккордом станет фотовыставка и презентация видеороликов в Музее современной белорусской государственности (филиал Национального исторического музея).

Работы оценит профессиональное жюри в составе представителей учреждений культуры, образования и информации, творческих союзов, духовенства, органов государственной власти, средств массовой информации.

Церемония награждения состоится в октябре в торжественной обстановке при участии высоких гостей и СМИ в Музее современной белорусской государственности, который выступает организатором конкурса при поддержке министерств культуры, информации, РОО "Белая Русь". -0-

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видео, конкурс, фотография
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