Конкурс фотографий на экологическую тематику "Зеленый Минск" стартовал в столице

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс фотографий на экологическую тематику "Зеленый Минск" стартовал 12 февраля в столице, сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Конкурс проводится до 12 ноября 2018 года. Превью оригинальных фотографий для отбора к участию принимаются от всех желающих по 1 октября включительно на электронный адрес комитета minskpriroda@gmail.com. Организаторы и члены жюри выберут из этих работ лучшие и до 15 октября отправят авторам приглашение стать участником конкурса и прислать фотографии в высоком разрешении для контрольной печати. Именно эти работы будут оцениваться судьями.
Круг тем, которым могут быть посвящены снимки, весьма широк: "Минск без отходов", "Мой зеленый город", "Минск и мы", "Сбережем Минск вместе", "Экология Минска глазами жителей", "Экоприколы", "Экология города и церковь", "Водоемы Минска" и другие.
Победители получат призы и дипломы, а их работы будут размещены в эколого-информационном календаре на 2019 год. По итогам конкурса организатор проведет ряд выставок в 2018-2019 годах.
Непосредственную работу по подготовке и проведению конкурса осуществляет Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке распределенной галереи "Фотоискусство".-0-
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