Конкурс MedSkill для учащихся медколледжей планируют провести в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения планирует провести для учащихся медколледжей республиканский конкурс профмастерства MedSkill в соответствии со стандартами международной ассоциации WorldSkills International. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

Этот вопрос рассматривался на республиканском семинаре с международным участием "Проблемы и перспективы интеграции среднего специального медицинского и фармацевтического образования в мировое образовательное пространство", который проходил в Оршанском медколледже.

По словам Ольги Маршалко, по итогам национального отбора будет подготовлена команда из представителей медколледжей для участия в международных чемпионатах WorldSkills. Участие в таком состязании позволит развивать профессиональные компетенции, а также повысит имидж страны на международной арене.

Начальник управления подчеркнула важность изучения и внедрения международного опыта в систему медобразования Беларуси. Предстоит серьезная работа по более активному внедрению современных форм организации образовательного процесса. В первую очередь это касается симуляционных технологий, методик "стандартизированный пациент" и развития коммуникативных навыков. Необходимо шире использовать в образовательном процессе информационные технологии. В ближайшее время планируется внедрение во всех медколледжах электронного журнала успеваемости.

Заслуживает внимания вопрос внедрения в систему повышения квалификации среднего медперсонала заочной (дистанционной) формы образования.

Современное здравоохранение требует специальной подготовки младших медицинских сестер по уходу за тяжелобольными пациентами. Этот вопрос также будет всесторонне изучен Министерством здравоохранения с учетом потребности заказчиков кадров в таких работниках. Особое внимание уделят содержанию и срокам их обучения.

Участниками семинара стали представители Министерства здравоохранения, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Белорусского государственного медицинского университета, руководители медколледжей из Беларуси, а также руководители и педработники из медколледжей Латвии и России. Они рассмотрели вопросы совершенствования подготовки медицинских кадров в Беларуси, деятельности учреждений среднего специального медицинского, фармацевтического образования в условиях интеграции в мировое образовательное пространство.-0-