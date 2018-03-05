Конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатов объявлен в Беларуси

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов объявила конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатского сообщества, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь БРКА Ирина Реут.

К участию приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в республиканской, региональной прессе, в программах республиканского, местного радио и телевидения, интернет-изданиях. Заявки и конкурсные работы принимаются по 9 января 2019 года. Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 марта 2018 года по 8 января 2019-го включительно. Конкурс проводится в номинациях "Лучший информационный телесюжет или программа", "Лучший радиосюжет или программа", "Лучшая тематическая рубрика в печатном издании", "Лучший материал в печатном издании", "Лучший материал в интернет-СМИ". Предусмотрены также специальные награды "За вклад в информационное освещение деятельности адвокатского сообщества Беларуси" и "За лучшее освещение деятельности адвокатского сообщества в СМИ".

Ирина Реут отметила, что конкурс БРКА посвящен 190-летию со дня рождения выдающегося адвоката Владимира Спасовича, которое будет отмечаться в 2019 году. "Конкурс направлен на освещение вопросов адвокатуры, адвокатской деятельности, воспитание чувства социальной ответственности за результаты своей профессиональной деятельности среди журналистов и адвокатов", - пояснила пресс-секретарь. Среди его целей она назвала также правовое воспитание граждан, формирование позитивного общественного мнения об адвокатском сообществе и повышение престижа профессии адвоката.-0-