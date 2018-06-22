22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры объявлен в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Участниками творческого состязания могут быть журналисты, редакции средств массовой информации, прокурорские работники, коллективы органов прокуратуры. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Публикации, телевизионные и радиоматериалы должны быть посвящены деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства, по борьбе с коррупцией, участию прокурорских работников в досудебном и судебном расследовании уголовных дел. Работы можно присылать также для участия в номинациях "Лучший цикл материалов, направленных на повышение уровня правовой культуры населения" и "Лучший творческий проект года".

Принимаются материалы, опубликованные в СМИ и вышедшие в эфир с 2 декабря 2017 года до 1 декабря 2018-го. Направлять их нужно с пометкой "На творческий конкурс" не позднее 10 декабря этого года в отдел информации Генпрокуратуры.

Участник, ставший победителем в одной из номинаций творческого конкурса прошлого года, не может принимать участие в состязании в этой же номинации в текущем году. Более подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте Генпрокуратуры.

При рассмотрении работ учитываются актуальность и полнота раскрытия темы, их выразительность, достоверность, художественные особенности.

Лауреатам творческого конкурса вручаются дипломы, победителям в соответствующих номинациях - дипломы и памятные знаки. Награждение пройдет в торжественной обстановке в преддверии Дня работников прокуратуры.

Конкурс проводится для привлечения внимания общественности, госорганов и организаций к проблемам укрепления законности и правопорядка, повышения уровня правовой культуры населения, воспитания граждан в духе уважения к закону.-0-