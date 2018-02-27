Конкурс на лучший интернет-ресурс стартовал в Беларуси

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на 16-й конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2018", сообщили БЕЛТА в ЗАО "Техника и коммуникации".

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте ИКТ-форума "ТИБО" через специальный раздел, посвященный конкурсу. Прием заявок продлится до 16 апреля.

Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году проводится по 10 основным номинациям: "Органы государственного управления" (2 подноминации), "Образование и наука" (6), "Информационный ресурс" (5), "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы" (12), "Интернет-магазины" (3), "Культура, развлечение, мероприятия" (7), "Спорт" (4), "Здоровье и медицина" (4), "Для детей и юношества" (3), "Интернет-ресурсы экспортеров" (3). Примечательно, что этом году выберут информационный ресурс, системно освещающий подготовку Беларуси к II Европейским играм.

Кроме этих номинаций, жюри вправе отметить лучшие сайты из заявленных на конкурс интернет-ресурсов за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту специальный приз.

Награждение победителей и призеров конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2018" состоится 17 мая во время юбилейного, XXV ИКТ-форума "ТИБО", который пройдет в Минске 14-18 мая. В церемонии традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

"Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие более 7 тыс. белорусских интернет-ресурсов.-0-