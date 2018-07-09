Конкурс на лучший отпущенный рыболовный трофей года проводится в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Лучший отпущенный рыболовный трофей года" проводится в Беларуси, сообщили БЕЛТА в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов".

Материалы на конкурс, который проводится с целью развития и популяризации рыболовства как формы активного отдыха населения, а также увеличения рыбных запасов водоемов страны, принимаются до 31 августа. Участники состязания должны быть действительными членами БООР.

В конкурсе десять номинаций - по различным видам рыб (с указанием трофейных размеров): лучший трофей щуки (от 65 см), леща (от 40 см), язя (голавля) - от 35 см, линя (от 30 см), белого амура (от 70 см), сазана (карпа) - от 50 см, жереха (от 60 см), судака (от 60 см), сома (от 100 см), окуня (от 35 см).

Для участия необходимо предоставить заявление в произвольной форме с указанием контактных данных заявителя; копию членского билета РГОО "БООР" с отметкой об уплате ежегодных членских взносов; информацию о трофее (место и дата поимки, размер трофея, снасть и др.); фотографии пойманной рыбы на фоне металлической линейки (рулетки) и рыболова с трофеем. При этом деления линейки (рулетки) должны быть различимы. Также нужно предоставить видеоматериал, подтверждающий, что живую рыбу отпустили в водоем. При этом видео должно непрерывно охватывать панораму рыболовных угодий, период от начала измерения до того момента, когда рыбак отпустил рыбу.

Рыболовы, победившие в каждой из номинаций (за исключением номинации "Лучший трофей сома"), награждаются дипломом, медалью и денежной премией в размере 15 базовых величин (БВ составляет Br24,5). Победитель в номинации "Лучший трофей сома" награждается дипломом, медалью и денежной премией в размере 20 БВ.-0-