Конкурс на лучший урок о Союзном государстве пройдет в школах Беларуси и России

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конкурс среди учителей начальных классов на лучший урок о Союзном государстве пройдет в школах Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"1 июля стартует конкурс учителей начальных классов на лучший урок (внеклассное мероприятие) о Союзном государстве, организаторами которого выступают Постоянный комитет Союзного государства и производственно-издательское республиканское унитарное предприятие "Дом прессы", - отметили в Посткоме. - Цель конкурса - поддержать современные форматы проведения в начальных классах учреждений образования уроков (внеклассных мероприятий) о Союзном государстве, способствовать становлению личности молодых граждан Союзного государства на основе преемственности общих культурно-исторических ценностей белорусского и российского народов".

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения России, Постоянного комитета Союзного государства. Финалисты конкурса получат от организаторов памятные сувениры, а главным призом станет планшетный компьютер.-0-