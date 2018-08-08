Конкурс на лучшую агроэкоусадьбу объявлен в Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белагропромбанк" и предприятие "Агробизнесконсалт" объявляют о старте республиканского конкурса "Лучшая агроусадьба года". Об этом БЕЛТА сообщили в управлении маркетинга и общественных связей банка.

Республиканский конкурс проводится с целью оказания информационной поддержки субъектам агроэкотуризма, формирования благоприятных условий для его развития. По итогам деятельности агроусадеб за 2017 год будут выявлены победители в основных номинациях "Спорт и здоровье", "Этнокультура", "Экоусадьба", "Инновационный подход" и в дополнительных - "Народный выбор", "Признание", "Гран-при".

Для того чтобы принять участие в соревнованиях за звание "Лучшая агроусадьба года", претендентам необходимо подать в адрес "Агробизнесконсалта" заявку на участие в конкурсе, 6-9 фотографий и видеоролик, отражающий соответствие участника необходимым критериям, копию документа об уплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в год проведения конкурса. Заявки принимаются с 8 по 31 августа.

С правилами и условиями конкурса "Лучшая агроэкоусадьба года" можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка.-0-