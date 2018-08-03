Конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании пройдет по 7 номинациям

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский творческий конкурс на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины" пройдет по 7 номинациям, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Татьяна Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отрадно, что средства массовой информации прикладывают максимум усилий, чтобы освещать ход уборочной кампании, прославляют труд людей на селе. Министерство информации сегодня дало старт ежегодному творческому конкурсу на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины". Могут участвовать представители как республиканской, так и региональной прессы. Всего будет 7 номинаций", - сказала Татьяна Хмель.

Победители будут определены по следующим номинациям: "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных республиканских СМИ", "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных региональных СМИ", "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ", "Лучшие авторские материалы интернет-ресурса".

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды - 2018, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

Заявки на конкурс принимаются по 1 октября. Итоги будут подведены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-