Конкурс "Студент года Союзного государства" впервые пройдет в 2019 году

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Студент года Союзного государства" планируется провести в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

По его словам, соглашение о проведении конкурса будет подписано между БРСМ и Российским союзом молодежи во время XIII фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. "Конкурс "Студент года" стал уже знаковым для БРСМ, подобный проект проводится и в России, поэтому мы решили их объединить. Уже в следующем году лучшие студенты двух стран встретятся на проекте "Студент года Союзного государства". Подпишем также соглашение и положение о белорусско-российском бизнес-инкубаторе, который откроется в ноябре в Москве. Белорусская молодежь, у которой есть готовый бизнес, сможет поучаствовать в мастер-классах, встречах с представителями российского бизнеса и различными менторами. Планируем заключить региональные соглашения между молодежными организациями двух стран", - рассказал Олег Дикун.

В программе фестиваля встреча актива БРСМ с представителями Ростовской областной молодежной общественной организацией "Донский союз молодежи" и Ассоциацией тренеров Российского союза молодежи. "Российские коллеги презентуют нам свои наработки и проведут тренинги для повышения лидерских качеств молодежи двух стран. На форуме будут представлены и проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни, пройдет футбольный матч между сборными командами Беларуси и России", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Центральное мероприятие фестиваля - конкурс исполнителей молодежной песни. Беларусь на конкурсе представят девять вокалистов. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут известные артисты и музыканты двух стран. Председатель жюри этого года - российская певица и актриса Илона Броневицкая. Победители конкурса получат дипломы и призы от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Ростов-на-Дону ожидает участников фестиваля 12-17 сентября. Проект проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.-0-