Конкурс WorldSkills направлен на повышение практико-ориентированности образования - Карпенко

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс профмастерства WorldSkills направлен на повышение практико-ориентированности образования, заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это движение достаточно популярно в мире. Мы приняли, на мой взгляд, стратегическое решение, вступив в него", - сказал Игорь Карпенко. По его словам, это хороший резерв повышения производительности труда за счет усвоения новых технологий, сокращения временных затрат на изготовление деталей, возможность обменяться актуальной информацией о современных технологиях, которые применяются в разных отраслях, а также сопоставить учебные планы и программы. Поэтому вступление Беларуси в свое время в международное некоммерческое движение WorldSkills обусловлено не только соревновательным моментом. Это хороший источник повышения качества образования и его практико-ориентированности.

Игорь Карпенко отметил, что к организации республиканского конкурса профмастерства приложили усилия многие отечественные государственные и частные компании, предоставив площадки. В частности, оказали помощь Минский тракторный завод, "Интеграл". "Сегодня любой работодатель заинтересован в том, чтобы кадры были профессиональными и владели современными технологиями. Задача, которую перед нами ставит Президент, - приблизить обучение к реальному сектору экономики", - подчеркнул руководитель министерства.

Министр промышленности Виталий Вовк добавил, что в любой сфере очень важно быть профессионалом, уважать и любить свое дело. "Сегодня, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, оказывать качественные услуги, каждый должен быть профессионалом своего дела. Международное движение WorldSkills является превосходным двигателем популяризации профессионального образования. Ничто так не стимулирует развитие, как соревнование", - сказал он.

В спортивном комплексе "Велодром" МКСК "Минск-Арена" сегодня прошла церемония открытия III Республиканского конкурса профессионального мастерства "WorldSkills Belarus-2018". Соревнования участников будут проходить 22-23 мая. Победители представят страну на мировом чемпионате в Казани.

Конкурс проводится по стандартам международного движения WorldSkills International, он объединит соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. Свое мастерство продемонстрируют более 300 участников - учащихся, студентов, молодых рабочих в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана.

В составе жюри - аккредитованные эксперты WorldSkills International, владеющие знанием стандартов и регламентов WSI, процедуры проведения соревнований, определения критериев оценки. Общую координацию осуществляет оргкомитет во главе с министрами образования и промышленности.

WorldSkills - международное некоммерческое движение. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире через организацию и проведение конкурсов профмастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, а также известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.-0-