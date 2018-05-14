Конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса впервые объявлены в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые объявлены республиканские конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конкурсы "Лучшая ветеринарная клиника 2017 года", "Лучшая ветеринарная аптека 2017 года" и "Лучший зоомагазин 2017 года" проводятся с целью обобщения передового опыта лучших объектов зооветеринарного бизнеса в Беларуси, популяризации передовых технологий в лечебной и аптечной сферах, информирования общественности о ветеринарных объектах, пользующихся наибольшим авторитетом у населения и экспертов.

В конкурсах могут принять участие субъекты хозяйствования Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели, владеющие объектами зооветеринарного бизнеса. Итоги подведет специально созданная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава Витебской государственной академии ветеринарной медицины и других авторитетных экспертов в области зооветеринарной сферы. При подведении итогов будут оцениваться результаты финансово-хозяйственной деятельности участников по итогам 2017 года: товарооборот, валовый доход, управление ассортиментом, ценообразование, рекламная деятельность, оформление торговых площадей, техническая оснащенность, численность работников, текучесть кадров, наличие жалоб, наличие специалистов с зооветеринарным образованием, грамоты, награды и другие факторы.

Для участия в конкурсах необходимо направить в комиссию конкурсную карту установленного образца, а также графики, таблицы, информационные, фото и видеоматериалы, грамоты, дипломы, благодарственные письма. Предоставленные материалы должны быть сброшюрованы в альбом, заверены подписью руководителя и печатью организации. Заявки об участии принимаются до 10 июня.

Победители и призеры будут отмечены дипломами и ценными призами, а также получат право использования специальных знаков "Лучший зоомагазин года", "Лучшая ветеринарная клиника", "Лучшая ветеринарная аптека" в своих рекламных и презентационных материалах. Торжественная церемония награждения состоится 28-29 июня во время научно-практической конференции "Проблемы и перспективы зооветеринарного бизнеса в Республике Беларусь".

Организаторами выступают УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" и ООО "Автоматизированные технологии бизнеса". Конкурсы планируется проводить ежегодно.-0-