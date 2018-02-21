Концепция о развитии велодвижения реализуется в Беларуси: ездить будут чаще и безопаснее

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализуется концепция о развитии велодвижения: до 28 февраля облисполкомы должны разработать свои региональные планы действий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском велосипедном обществе.

Постоянная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Беларуси приняла в январе концепцию развития велосипедного движения в Беларуси, которая определяет цели, основные направления и государственную политику в этой сфере. "Радует, что велосипедному движению начали уделять больше внимания на национальном уровне. Республиканская концепция дает ориентир региональным и местным властям при создании городских и областных планов развития велосипедного движения. Чтобы экспертно поддержать местные власти, Минское велосипедное общество отправило в облисполкомы свои предложения по созданию региональных планов реализации республиканской велоконцепции", - сказал председатель правления общества Павел Горбунов. Кроме того, Министерство архитектуры и строительства сейчас разрабатывает велосипедный стандарт.

Положения концепции сводятся к тому, что белорусы в итоге станут гораздо чаще использовать велосипеды для поездок в различных целях. В частности, предполагается, что доля использования этого транспорта к 2030 году в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более должна вырасти до 8-10%; с меньшей численностью и в поселках городского типа - до 15-20%; в агрогородках и сельских населенных пунктах - свыше 40%. В Минске, который попадает под первую категорию, заявленный рост будет весьма значительным, так как сейчас этот индикатор находится на отметке чуть более 1%. Но добиться цифры в 500-700 тыс. поездок в день в теплое время года в столице, по мнению Павла Горбунова, вполне достижимо. "Для сравнения, в Варшаве эта цифра сегодня 4%, текущая доля поездок в Берлине - около 13-15%. В общеевропейской стратегии, которая сейчас обсуждается, скорее всего, будет индикатор 12% поездок к 2030 году в среднем по городам Евросоюза. Так что наши цели вполне современны", - отметил собеседник.

Приводятся и показатели безопасности, которые должны быть достигнуты к 2030 году: количество пострадавших в ДТП велосипедистов должно снизиться как минимум на 25%.

В целом общие положения концепции включают более широкое распространение современных конструкций велосипедов (в том числе электрических моделей), совершенствование обслуживания такого вида транспорта, создание автоматизированных систем проката, организацию дополнительной подготовки велосипедистов, совершенствование дорожной инфраструктуры и еще множество других мер поддержки велодвижения со стороны государства.