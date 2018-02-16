Концепция развития электронного здравоохранения до 2022 года разработана в Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития электронного здравоохранения на период до 2022 года разработана в Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По последним оценкам ВОЗ, более 60% стран реализуют собственные стратегии в области электронного здравоохранения как на национальном, так и на региональном уровне. В отечественной концепции представлены основные принципы построения системы электронного здравоохранения и возможности для ее интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему. Планируется, что при ее реализации в республике будет создана централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ). Это создаст возможности для формирования и ведения единого информационного архива пациентов и оперативного предоставления медицинских данных. Кроме того, будет внедрена система информационной поддержки клинических решений.

ЦИСЗ станет основным элементом электронного здравоохранения в Беларуси. Ее создание рассматривается как одна из составляющих ІТ-трансформации всей отрасли. Это будет комплексный проект с точки зрения объединения вычислительной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

При реализации концепции предполагается решить несколько ключевых задач. В том числе необходимо разработать и принять единые стандарты, справочники и форматы обмена медицинской информацией. Завершение комплексной информатизации лечебно-диагностического процесса в организациях здравоохранения позволит осуществить переход к ведению медицинских документов в электронном виде. Планируется вести интегрированную (единую) электронную медицинскую карту с использованием цифровой подписи и предоставлением оперативного доступа к ней. Кроме того, важно обеспечить взаимодействие всех субъектов системы здравоохранения и предоставить широкий спектр медицинских электронных сервисов.

В результате реализации концепции ожидаемые социально-экономические и медицинские эффекты достаточно высоки. Так, предполагается снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения за счет повышения качества оказания медпомощи (вследствие внедрения системы индикаторов качества медпомощи и системы поддержки принятия клинических решений).

Предполагается, что увеличится время на прием одного пациента врачом-специалистом (за счет снижения затрат времени на поиск необходимой информации о пациенте, работу с трудночитаемыми бумажными медицинскими документами, а также за счет подготовки учетных и отчетных документов в автоматическом режиме и др.). Уменьшение стоимости медуслуг приведет к снижению финансовых издержек. Это произойдет путем сокращения количества лишних исследований (лабораторных, функциональных и др.) и их дублирования, перехода на использование цифровых технологий при проведении этих исследований, повышения эффективности механизмов финансового контроля, снижения затрат на лекарственное обеспечение.

Концепция направлена на реализацию задач, предусмотренных Стратегией развития информатизации в Беларуси на 2016-2022 годы. Документ разработан в соответствии с основами политики и стратегии "Здоровье-2020", утвержденными Европейским региональным комитетом ВОЗ, и с рекомендациями по созданию национальной стратегии электронного здравоохранения, предоставленными ВОЗ и Международным союзом электросвязи.

Финансовое обеспечение реализации концепции будет осуществляться в основном за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, выделенного по проекту "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь" на период 2017-2022 годы. К финансированию отдельных пунктов планируется привлечь средства республиканского и местных бюджетов, предусмотренных на информатизацию здравоохранения и финансирование госпрограмм.-0-