Концепцию по развитию потенциала Припяти представят в Совмин до 1 ноября

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по развитию потенциала реки Припять создана распоряжением премьер-министра от 2 августа 2018 года №226р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочей группе поручено до 1 ноября 2018 года разработать и внести в Совет Министров концепцию развития потенциала реки Припять. Концепция должна предусматривать использование транспортных и энергетических возможностей Припяти, увеличение занятости населения на прилегающих к реке территориях, улучшение водохозяйственного баланса регионов.

При необходимости рабочая группа наделена правом привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.

Возглавил рабочую группу министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Координировать работу по выполнению распоряжения будут заместители премьер-министра Анатолий Калинин и Михаил Русый.-0-