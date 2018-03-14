Концепцию проекта закона о профилактике насилия в семье планируется согласовать к осени - МВД

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию проекта закона о профилактике насилия в семье планируется согласовать к осени. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Международный круглый стол по совершенствованию законодательства в области предотвращения насилия в семье прошел сегодня в Минске. Заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко отметил, что данное мероприятие - важная площадка для обсуждения существующих проблем в совместной работе по профилактике насилия в семье. "У нас накоплено много конструктивных идей и предложений по дальнейшей оптимизации деятельности, комплексному реагированию всех заинтересованных на факты насилия в семье, развитию системы оказания помощи жертвам и превентивных мер воздействия к правонарушителям", - сказал замминистра.

Что касается изменения законодательства, то по инициативе МВД в план подготовки законопроектов на текущий год включены положения о разработке концепции проекта закона "О профилактике насилия в семье". По словам начальника управления профилактики МВД Олега Каразея, уже осенью после согласования со всеми заинтересованными концепцию планируется внести на рассмотрение главы государства. Выработка единой согласованной позиции по основным положениям концепции позволит устранить ряд имеющихся пробелов в законодательстве и повысить результативность деятельности в сфере противодействия семейному насилию.

Ежегодно в Беларуси в отношении близких совершается более 2,5 тыс. преступлений, в том числе свыше 100 убийств и около 200 умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Еще больше совершенных в отношении членов семьи административных правонарушений - их количество превышает 50 тыс. При этом каждый месяц в органы внутренних дел поступает свыше 10 тыс. сообщений о таких фактах, разбирательство по большинству из которых не влечет какого-либо наказания агрессора либо принятия иных превентивных мер воздействия по причине примирения сторон.

Страновой директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для Беларуси Каспар Пик считает, что одним из самых эффективных способов противодействия насилию является профилактика, работа на личностном уровне, а также на уровне окружения. Результаты исследования, проведенного ЮНФПА вместе с рядом профильных министерств Беларуси, показали, что 10% опрошенных женщин считают домашнее насилие нормальным явлением, а треть уже являлись его жертвами. Кроме того, подавляющее большинство женщин еще не готово открыто сообщать о таких фактах, 20% опрошенных не хотят, чтобы их окружение узнало о том, что с ними случилось.

Каспар Пик высоко оценил успехи Беларуси в противодействии этому явлению, в частности такие новые элементы законодательства, как защитные предписания. Их за прошлый год было вынесено около 5,5 тыс. Порядка 90% вынесенных запретов сопряжены с предписанием именно обидчику покинуть совместно занимаемое жилое помещение на срок от 3 до 30 суток. И это действительно работает. Кроме того, по инициативе МВД с 31 января нынешнего года внесены изменения в законодательство: теперь, если агрессор нарушает предписание, то устанавливается административная ответственность с наказанием вплоть до ареста на 15 суток.

В круглом столе приняли участие парламентарии, представители органов государственного управления, вовлеченных в разработку и реализацию национальной политики по предупреждению насилия в семье, агентств системы ООН и других международных организаций, общественных объединений, дипломатического корпуса, академических кругов, СМИ, а также эксперты из Кыргызстана, Литвы, Португалии, Румынии.-0-