31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию развития экспорта образовательных услуг разработали в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

Документ будет согласован с Министерством иностранных дел, отметил Игорь Карпенко.

Министр обозначил несколько принципиальных позиций, которые заложены в концепции. "Во-первых, широкое продвижение бренда "Образование в Беларуси", позиционирование отечественной системы образования, ее преимуществ и привлекательности. Во-вторых, мы пришли к выводу, что должна быть единая система, которая бы работала с зарубежными партнерами, в том числе с компаниями, которые порой привозят на наш рынок потенциальных абитуриентов. Надо уйти от недобросовестных посредников, а выстроить хорошие прямые контакты", - сказал руководитель ведомства.

Кроме того, прорабатывается возможность формирования нового пакета образовательных услуг. В этой связи министерством предложен ряд изменений в законодательство. "Мы включили в перечень не только получение специальностей высшего образования, но и различные языковые курсы, языковые школы, молодежные лагеря и т.д.", - отметил министр.

Важным является расширение специальностей и специализаций, которые можно преподавать на английском языке. Традиционно в Беларусь на обучение приглашали тех, кто будет изучать специальность на русском. Вместе с тем тенденции на мировом рынке образовательных услуг свидетельствуют о потребности в обучении ряда граждан именно на английском языке. В концепции это также предусмотрено. Причем речь идет не просто о переводе на иностранный язык программы, учебного плана или учебника, а расширении возможностей самого преподавателя - не лингвиста-специалиста, а профессионала в той или иной области - воспользоваться английским языком для преподавания своего предмета, общения с гражданами, которые приедут на обучение. По словам министра, в этом отношении должен произойти очень быстрый рывок, в пределах полутора-двух лет максимум. Такая программа будет действовать при поддержке ряда вузов, в том числе Минского государственного лингвистического университета.

Кроме того, с индийской стороной прорабатывается проект - создание ресурсного центра в системе профессионально-технического образования в штате Пенджаб под ключ. В Беларуси есть мощный учебно-методический комплекс по ряду профессионально-технических специальностей. Можно обучить профессиональные кадры, и они уже непосредственно на своей базе развернут соответствующую подготовку при научно-педагогическом и методическом сопровождении белорусов. "Мы готовы оказать это содействие, в том числе комплексом оборудования, которое необходимо для подготовки по той или иной специальности", - добавил Игорь Карпенко.

Развитию экспорта образовательных услуг будет способствовать и расширение изучения китайского языка в Беларуси. По словам министра, Китай - долгосрочный партнер, с которым сложились доверительные, стратегические отношения на всех уровнях. Изучение китайского языка в перспективе поможет расширить торгово-экономические отношения и двигать экономику Беларуси вперед.-0-