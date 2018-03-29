29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кооперация с российскими партнерами позволила снизить цену таргетных препаратов в Беларуси в 3-4 раза, сообщил журналистам председатель совета директоров компании "Нативита" Алексей Сычев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Компания "Нативита" первой в Беларуси зарегистрировала таргетные препараты, прежде всего моноклональные антитела. Это стало возможно благодаря кооперации с российскими коллегами - компанией "Биокад". Сейчас осуществляется первый этап трансфера технологий - упаковка и контроль качества в Беларуси этих продуктов. Их появление на отечественном рынке позволило создать конкурентную среду, что существенно повлияло на стоимость таких препаратов, которая снизилась в 3-4 раза. Тем самым удалось повысить их доступность для пациентов. "Если ранее эта доступность оценивалась нами на уровне 30-40%, то на сегодня мы смогли достичь показателя более 95% для тех онкологических больных, которым эти препараты очень нужны", - сказал Алексей Сычев.

Отвечая на вопрос о возможности производства таргетных препаратов по полному циклу, Алексей Сычев отметил, что вопрос более углубленного трансфера технологий рассматривается, однако необходимо оценивать экономические перспективы. "Если будет целесообразность инвестиций в более углубленную стадию производства и как эффект увеличение объема реализации продукции, то мы, конечно же, это будем делать", - сказал он.

Кроме этого, "Нативита" совместно с компанией "Биокад" в ходе реализации государственной программы по развитию фармацевтической отрасли Беларуси до 2020 года проводит исследование четырех важных препаратов, два из которых сегодня не имеют аналогов в мире. Это новые продукты на основе моноклональных антител. В частности, речь идет о препарате для лечения псориаза и псориатического артрита. С учетом отсутствия конкуренции эти продукты рассматриваются для производства по полному циклу после их регистрации, то есть после 2019 года.

В Минске сегодня прошла Международная научно-практическая конференция "Фармакоэкономика социально значимых заболеваний", которая собрала более 140 ведущих специалистов в области клинической медицины, клинической фармакологии, фармакоэкономики и др. Участники познакомились с международным опытом организации системы оценки медицинских технологий и обсудили возможности его применения в Беларуси. Отечественные специалисты представили обзоры и национальный опыт внедрения таргетной терапии в гастроэнтерологии, онкологии, эндокринологии, ревматологии. В ходе обсуждения поднимались вопросы нормативного регулирования регистрации орфанных и биотехнологических препаратов по правилам ЕАЭС.-0-