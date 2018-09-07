Координационный межведомственный совет по диабетологии будет создан в ЕАЭС

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координационный межведомственный международный совет по диабетологии будет создан в ЕАЭС. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Совет будет координировать стратегию развития диабетологии и мониторить систему качества оказания помощи пациентам с сахарным диабетом. Он призван консолидировать усилия общества и медицинских работников в решении вопросов при оказании помощи таким пациентам.

Проблемы в области диабетологии в странах ЕАЭС схожи, отметила Алла Шепелькевич. Межстрановое взаимодействие позволит экспертам с большим клиническим и научным опытом в этой дисциплине обмениваться знаниями. Тесная интеграция улучшает качество помощи в каждой отдельной стране.

В Минске 7-8 сентября проходит Белорусский диабетологический форум. В нем участвуют эндокринологи, а также другие специалисты, оказывающие медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом, в том числе хирурги. По словам Аллы Шепелькевич, такой принцип, как междисциплинарность, во многом определяет эффективность и качество оказания медпомощи.

Лекторы - ведущие специалисты в области диабетологии из стран Евразийского экономического союза. Они затронут наиболее значимые аспекты современной диабетологии, обобщат последние рекомендации международных экспертов по вопросам диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений. Отдельное внимание уделят тем направлениям, в которых произошли наиболее значимые изменения.

Мероприятие организуют Минздрав Беларуси, Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм", Белорусская ассоциация хирургов, Белорусская ассоциация врачей, сотрудники кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, Республиканский центр эндокринологии.-0-